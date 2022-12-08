Туркменистан и Азербайджан выступают за диверсификацию поставок энергоносителей

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Азербайджан выступают за диверсифицированную схему поставок энергоносителей на международные рынки, в частности, в европейском направлении, передает Trend в четверг со ссылкой на онлайн-издание "Туркменистан: Золотой век".

Об этом 7 декабря заявил председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, прибывшей в Ашхабад с визитом во главе парламентской делегации.

По его словам, на данный момент у Туркменистана и Азербайджана имеются большие потенциальные возможности для взаимодействия в энергетической сфере.

Он отметил что выдающимся событием стало подписание в январе 2021 года Меморандума о взаимопонимании между Правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместном освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море.

Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и Азербайджан располагают солидным потенциалом сотрудничества, что открывает широкие перспективы для развития отношений в сфере экономики, торговли, инвестиций, производства и энергетики.