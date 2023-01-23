Планируется открытие постоянного представительства ФАО в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Посол Туркменистана в Италии и постоянный представитель Туркменистана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Тойлы Комеков встретился с генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем в ее штаб-квартире в Риме, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с проектным соглашением по открытию представительства ФАО в Туркменистане.

Комеков отметил высокую оценку деятельности ФАО и выразил намерение Туркменистана развивать эффективное сотрудничество, нацеленное на использование мировых практик в области устойчивого развития сельского хозяйства и улучшения мер для поддержания продовольственной безопасности.

В свою очередь гендиректор ФАО подчеркнул активную роль Туркменистана в международных процессах, направленных на охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, а также обеспечение продовольственной безопасности.

Он добавил, что руководство организации готово поддержать любые инициативы Туркменистана в рамках сотрудничества с ФАО.

Отметим, что партнерство между Туркменистаном и ФАО неуклонно росло с тех пор, как страна вступила в организацию в 1995 году. На протяжении многих лет техническая поддержка ФАО охватывала широкий круг сфер в Туркменистане.