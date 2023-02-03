Туркменский НПЗ обнародовал показатели производства дизтоплива

БАКУ /Trend/ - Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ), расположенный в Балканском регионе на западе Туркменистана, обнародовал показатели производства дизтоплива за 2022 год, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что в указанный период НПЗ произвел более 1,4 миллиона тонн дизельного топлива и 426,1 тысячи тонн керосина.

В то же время за 2022 год предприятие произвело 57 тысяч тонн смазочного масла, перевыполнив план на шесть процентов.

Туркменистан входит в число ведущих стран мира по запасам нефти и газа. Страна уделяет большое внимание строительству нефте- и газоперерабатывающих заводов, а также экспорту энергоресурсов на мировые рынки.

Так например, Сейдинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Лебапской области Туркменистана, в 2022 году произвел более 138,5 тысячи тонн дизтоплива, перевыполнив производственный план.