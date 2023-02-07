Туркменистан отправил самолет с гуманитарным грузом в Турцию

БАКУ /Trend/ - Самолет Туркменистана с товарами первой необходимости для пострадавших от землетрясения и поисково-спасательной группой сегодня утром вылетел из Ашхабада в Турцию.

Как передает Trend, об этом посол Турции в Туркменистане Тоган Орал написал в Twitter.

Согласно информации, отправку самолета курировали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам здравоохранения, образования и спорта Нурмухаммет Аманнепесов и посол Турции в Туркменистане Тоган Орал.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 381, раненых - 20 426 человек, разрушено 5 775 зданий.