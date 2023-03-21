Обнародован рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей мобильного банкинга

БАКУ /Trend/ - Лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" по состоянию на начало марта 2023 года в Туркменистане стал акционерно-коммерческий "Халкбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.
По данным регулятора, у "Халкбанк" 16 340 зарегистрированных пользователей услуги мобильного банкинга. На втором месте - банк "Туркменистан" (13 820 пользователей), на третьем - "Дайханбанк" (12 425 пользователей).
Сообщается, что "Халкбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Марыйском (8 106 пользователей) и Лебапском (6 200 пользователей) регионах.
Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" на 1 марта 2023 года:
|Банк
|Количество зарегистрированных пользователей
|АКБТ "Халкбанк"
|16 340
|ГКБТ "Туркменистан"
|13 820
|ГКБТ "Дайханбанк"
|12 425
|АКБТ "Туркменбаши"
|9 201
|АКБ "Сенагат"
|9 197
|Туркмено-турецкий АКБ
|1 294
|АКБ "Рысгал"
|254
|Итого
|62 531