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Обнародован рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей мобильного банкинга

Туркменистан Материалы 21 марта 2023 07:28 (UTC +04:00)
Обнародован рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей мобильного банкинга

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" по состоянию на начало марта 2023 года в Туркменистане стал акционерно-коммерческий "Халкбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, у "Халкбанк" 16 340 зарегистрированных пользователей услуги мобильного банкинга. На втором месте - банк "Туркменистан" (13 820 пользователей), на третьем - "Дайханбанк" (12 425 пользователей).

Сообщается, что "Халкбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Марыйском (8 106 пользователей) и Лебапском (6 200 пользователей) регионах.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Мобильный банк" на 1 марта 2023 года:

Банк Количество зарегистрированных пользователей
АКБТ "Халкбанк" 16 340
ГКБТ "Туркменистан" 13 820
ГКБТ "Дайханбанк" 12 425
АКБТ "Туркменбаши" 9 201
АКБ "Сенагат" 9 197
Туркмено-турецкий АКБ 1 294
АКБ "Рысгал" 254
Итого 62 531
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