БАКУ /Trend/ - Государственный коммерческий "Дайханбанк" по состоянию на начало апреля 2023 года стал лидером по числу POS-терминалов в Туркменистане, передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.
Согласно информации, у "Дайханбанк" 8 970 POS-терминалов. На втором месте по этому показателю банк "Туркменистан" (8 101), на третьем - "Халкбанк" (7 728).
POS-терминалы "Дайханбанк" установлены в основном в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Лебапском (2 519), Марыйском (2 008) и Дашогузском (1 737) регионах.
Для сравнения: у двух других лидеров рэнкинга - банков "Туркменистан" и "Халкбанк" большая часть POS-терминалов установлены в Ашхабаде - 3 365 и 2 419 соответственно.
Рэнкинг банков Туркменистана по количеству POS-терминалов на 1 апреля 2023 года
|Банк
|Количество POS-терминалов
|ГКБТ "Дайханбанк"
|8 970
|ГКБТ "Туркменистан"
|8 101
|АКБТ "Халкбанк"
|7 728
|АКБТ "Туркменбаши"
|5 620
|АКБ "Сенагат"
|4 613
|АКБ "Рысгал"
|3 976
|Туркмено-турецкий АКБ
|1 773
|ГБВЭД
|1 213
|Итого
|41 995