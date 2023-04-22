БАКУ /Trend/ - Государственный коммерческий "Дайханбанк" по состоянию на начало апреля 2023 года стал лидером по числу POS-терминалов в Туркменистане, передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Согласно информации, у "Дайханбанк" 8 970 POS-терминалов. На втором месте по этому показателю банк "Туркменистан" (8 101), на третьем - "Халкбанк" (7 728).

POS-терминалы "Дайханбанк" установлены в основном в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Лебапском (2 519), Марыйском (2 008) и Дашогузском (1 737) регионах.

Для сравнения: у двух других лидеров рэнкинга - банков "Туркменистан" и "Халкбанк" большая часть POS-терминалов установлены в Ашхабаде - 3 365 и 2 419 соответственно.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству POS-терминалов на 1 апреля 2023 года