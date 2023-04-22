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Рэнкинг банков Туркменистана по количеству POS-терминалов

Туркменистан Материалы 22 апреля 2023 07:39 (UTC +04:00)
Рэнкинг банков Туркменистана по количеству POS-терминалов

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Государственный коммерческий "Дайханбанк" по состоянию на начало апреля 2023 года стал лидером по числу POS-терминалов в Туркменистане, передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Согласно информации, у "Дайханбанк" 8 970 POS-терминалов. На втором месте по этому показателю банк "Туркменистан" (8 101), на третьем - "Халкбанк" (7 728).

POS-терминалы "Дайханбанк" установлены в основном в регионах Туркменистана. Так, большая их часть находится в Лебапском (2 519), Марыйском (2 008) и Дашогузском (1 737) регионах.

Для сравнения: у двух других лидеров рэнкинга - банков "Туркменистан" и "Халкбанк" большая часть POS-терминалов установлены в Ашхабаде - 3 365 и 2 419 соответственно.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству POS-терминалов на 1 апреля 2023 года

Банк Количество POS-терминалов
ГКБТ "Дайханбанк" 8 970
ГКБТ "Туркменистан" 8 101
АКБТ "Халкбанк" 7 728
АКБТ "Туркменбаши" 5 620
АКБ "Сенагат" 4 613
АКБ "Рысгал" 3 976
Туркмено-турецкий АКБ 1 773
ГБВЭД 1 213
Итого 41 995
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