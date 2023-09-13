Канадская компания надеется реализовать с Туркменистаном проекты по сокращению выбросов парниковых газов - вице-президент (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Канадская частная спутниковая компания GHGSat надеется в ближайшем будущем реализовать с Туркменистаном проекты в области сокращения выбросов парниковых газов.

Об этом в интервью Trend сказал вице-президент по стратегии компании GHGSat Жан-Франсуа Готье.

"С 2018 года мы проводим мониторинг объектов в Туркменистане и через различные дипломатические каналы предоставляем подробную информацию о наших выводах правительству и государственному концерну "Туркменгаз" в форме ежеквартального отчета, с целью повысить осведомленность о возможности сокращений парниковых газов.

Поскольку у нас на орбите находится больше спутников (девять), которые проводят мониторинг выбросов метана, чем у кого-либо еще в мире, мы регулярно отслеживаем сотни объектов по всей стране", - отметил Готье.

Далее он упомянул, что представители GHGSat недавно встретились с некоторыми туркменскими высокопоставленными официальными лицами на международном инвестиционном форуме Туркменистана, состоявшемся в Дубае в конце апреля, чтобы обсудить и продемонстрировать масштаб возможностей новых проектов.

"Это была позитивная дискуссия", - сказал Готье.

Он добавил, что на данный момент компания открыта к сотрудничеству с туркменскими государственными концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит".

Компания GHGSat занимается мониторингом выбросов парниковых газов, и в настоящее время обслуживает около половины спутников, способных обнаруживать метан в атмосфере. Она активно регистрирует утечки на производственных объектах в нефтегазовом секторе и других отраслях промышленности, где добывается газ.

Отметим, что в прошлом году спутники компании зафиксировали выбросы углекислого газа в объеме 179 тонн, что означает увеличение на 25 процентов по сравнению с 2021 годом.