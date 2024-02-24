Гурбангулы Бердымухамедов озвучил экономические показатели развития Туркменистана за 15 лет

БАКУ /Trend/ - На заседании Президиума Халк Маслахаты Туркменистана Национальный Лидер туркменского народа, Гурбангулы Бердымухамедов, озвучил основные социально-экономические показатели за последние 15 лет, передает Trend.

Он отметил, что несмотря на мировой экономический кризис, уровень роста валового внутреннего продукта остается стабильным. С 2009 года этот показатель в среднем составляет свыше 6 процентов, и за последние 15 лет объем ВВП вырос в 3,7 раза.

Кроме того, объем произведенной промышленной продукции в 2023 году увеличился более чем в 3 раза по сравнению с предыдущими годами.

Численность населения страны за указанный период выросла на 2 миллиона, что свидетельствует о значительном улучшении благосостояния граждан Туркменистана.