Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Туркменистан

Гурбангулы Бердымухамедов озвучил экономические показатели развития Туркменистана за 15 лет

Туркменистан Материалы 24 февраля 2024 06:52 (UTC +04:00)
Гурбангулы Бердымухамедов озвучил экономические показатели развития Туркменистана за 15 лет

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На заседании Президиума Халк Маслахаты Туркменистана Национальный Лидер туркменского народа, Гурбангулы Бердымухамедов, озвучил основные социально-экономические показатели за последние 15 лет, передает Trend.

Он отметил, что несмотря на мировой экономический кризис, уровень роста валового внутреннего продукта остается стабильным. С 2009 года этот показатель в среднем составляет свыше 6 процентов, и за последние 15 лет объем ВВП вырос в 3,7 раза.

Кроме того, объем произведенной промышленной продукции в 2023 году увеличился более чем в 3 раза по сравнению с предыдущими годами.

Численность населения страны за указанный период выросла на 2 миллиона, что свидетельствует о значительном улучшении благосостояния граждан Туркменистана.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости