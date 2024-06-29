ОЭСР поддерживает Туркменистан в рамках Программы по повышению конкурентоспособности стран Евразии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) регулярно взаимодействует с правительством Туркменистана в рамках Программы по повышению конкурентоспособности стран Евразии, сообщил эксклюзивно Trend источник в ОЭСР.

"ОЭСР регулярно взаимодействует с правительством Туркменистана в рамках Программы по повышению конкурентоспособности стран Евразии посредством двусторонних встреч, рабочих групп и мероприятий по наращиванию потенциала (очных или виртуальных), а также миссии по сбору информации", - сказал источник.

Представитель организации отметил, что ОЭСР в основном сотрудничает с Туркменистаном в рамках Центральноазиатской инициативы Программы по повышению конкурентоспособности стран Евразии, Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также целевой группы "зеленого роста" в сфере экономики.

"В настоящее время Туркменистан включен в региональную работу ОЭСР по развитию частного сектора, торговли и транспортного сообщения: улучшение правовой среды для бизнеса и инвестиций в Центральной Азии, а также упрощение процедур торговли в Центральной Азии", - добавил источник.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - это международная организация, основанная в 1961 году, целью которой является продвижение политики, направленной на улучшение экономического и социального благосостояния людей во всем мире, предоставление правительствам платформы для сотрудничества, обмена опытом и поиска решений общих проблем.

Уделяя особое внимание таким вопросам, как экономический рост, финансовая стабильность, торговля, образование, окружающая среда и инновации, ОЭСР собирает данные, проводит анализ и разрабатывает рекомендации и руководящие принципы для разработки дальнейших действий.