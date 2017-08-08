В Узбекистане подготовлен проект решения об отмене выездного стикера - МИД

ТАШКЕНТ /Trend/ - Проекты решений об отмене выездного стикера и внедрении заграничных паспортов готовы и находятся на межведомственном согласовании. Об этом, по данным пресс-службы МИД Узбекистана, сообщил накануне глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов в ходе межведомственного совещания.

Как сообщил министр Камилов, по поручению президента Шавката Мирзияева подготовлены и находятся на межведомственном согласовании проекты решений главы государства, предусматривающие отмену стикера разрешительной записи для выезда граждан Узбекистана за рубеж и поэтапное внедрение заграничных паспортов, упрощение процедуры оформления выхода из гражданства, получение гражданами, пребывающими за границей, лицензий на осуществление трудовой деятельности, а также другие предложения по внесению изменений в законодательство.

По данным МВД Узбекистана, выдача загранпаспортов, в случае принятия положительного решения по их введению, будет начата поэтапно с 2019 года. Планируется, что действующий биометрический паспорт останется основным документом, удостоверяющим личность владельца на территории Узбекистана.

Отмена оформления двухгодичного стикера разрешительной записи для выезда за границу предусмотрена Стратегией действий по развитию Узбекистана в 2017 - 2021 годах. Этот вопрос также поднимался в ходе первого прямого диалога министра иностранных дел с согражданами, прошедшего в начале июля. Тогда же глава Узбекистана принял постановление, в котором ответственным структурам поручил в месячный срок подготовить «обоснованные предложения» по вопросу ввода загранпаспортов.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зеид Раад аль-Хуссейн, посетивший в мае Узбекистан, приветствовал намерение правительства отменить выездной стикер и упростить процедуру оформления выездных документов.

Ввод действующих в настоящее время в Узбекистана паспортов с биометрическими данными владельцев был начат в 2011 году по требованию Международной организации гражданской авиации (ИКАО), специализированного учреждения ООН.

Биометрический паспорт, удостоверяющий гражданство Республики Узбекистан и личность его владельца, содержит также электронный носитель информации (чип) с персональными биографическими данными и биометрическими параметрами владельца паспорта.

(Автор: Демир Азизов)