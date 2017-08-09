В Узбекистане назначен новый министр занятости и трудовых отношений

9 августа 2017 16:16 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил министром занятости и трудовых отношений республики Актама Хаитова, следует из указа главы государства, обнародованного в среду на сайте пресс-службы президента.

Хаитов (1974 года рождения) до нынешнего назначения занимал пост председателя агентства "Узстандарт", ранее был министром труда Узбекистана.

Работавший до этого в должности министра занятости и трудовых отношений республики Азиз Абдухакимов накануне был назначен председателем Государственного комитета по развитию туризма.

Новым генеральным директором «Узстандарта» стал Абдухамид Каримов (1971 года рождения, выпускник Химико-технологического института), ранее работавший в «Узбекпищепромхолдинге».

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Приступил к работе новый посол Швейцарии в Узбекистане
Узбекистан 14:48
Фонд реконструкции и развития Узбекистана откроет кредитные линии на $100 млн для проектов в СЭЗ
Узбекистан 07:55
Посол Латвии завершает миссию в Узбекистане
Узбекистан 07:23
Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили вопросы сотрудничества
Узбекистан 07:22
Оборот Узбекской товарно-сырьевой биржи вырос более чем на 20%
Бизнес 8 августа 11:20
США окажут содействие таможне Узбекистана в обнаружении радиоактивных веществ
Бизнес 7 августа 15:43
Узбекистан в первом полугодии освоил инвестиции на $7,5 млрд – Госкомстат
Бизнес 7 августа 12:43
Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос в январе-июне на 11,1%
Узбекистан 7 августа 09:46
Население Узбекистана превысило 32,4 млн. человек - Госкомстат
Узбекистан 7 августа 08:05
Назначен новый глава национальной телерадиокомпании Узбекистана
Узбекистан 4 августа 11:43
Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Таджикистан 4 августа 10:20
Глава МИД Узбекистана и спецпредставитель генсека ООН обсудили ситуацию в Афганистане
Узбекистан 3 августа 17:13
Приступила к работе новый представитель ПРООН в Узбекистане
Узбекистан 3 августа 15:41
Бизнес-форум деловых кругов Кыргызстана и Узбекистана состоится в сентябре в Ташкенте
Кыргызстан 3 августа 12:58
Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы активизации межпалатного сотрудничества
Таджикистан 3 августа 12:52
Казахстан и Узбекистан усиливают двустороннее сотрудничество в судебно-правовой сфере
Казахстан 3 августа 12:49
Делегацию Узбекистана на инаугурации президента Ирана возглавит председатель Сената
Узбекистан 3 августа 08:30
Новый посол Пакистана приступил к работе в Узбекистане
Узбекистан 2 августа 17:45