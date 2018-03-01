Состоялось открытие 9 КПП на узбекско-таджикской границе

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялось торжественное открытие 9 пунктов пропуска через узбекско-таджикскую Государственную границу, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

Согласно сообщению, возобновили функционирование автомобильные пункты пропуска «Джартепа» («Саразм»), «Кушкент» («Ура-Тюбе»), «Учкурган» («Хаватаг»), «Хавастабад» («Зафарабад»), «Бекабад» («Хаштьяк»), «Пап» («Навбуньёд»), «Рават» («Равот»), «Гулбахор» («Айвадж») и железнодорожный пункт пропуска «Амузанг» («Хошади»).

Как ожидается, первый пассажирский поезд по маршруту «Куляб-Москва» из Таджикистана проследует через железнодорожный пункт пропуска «Амузанг» («Хошади») 7 марта 2018 года.

Церемонии открытия пограничных пунктов прошли в торжественной обстановке и дружеской атмосфере с участием официальных представителей двух стран, а также жителей приграничных районов, отмечает пресс-служба МИД.

В сообщении говорится, что открытие пограничных пунктов позволит в дальнейшем значительно облегчить взаимные поездки граждан и в целом создаст благоприятные условия для дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и Таджикистаном.

Ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали различные разногласия, в том числе по демаркации государственной границы. Однако президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после прихода к власти в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся “перезагрузкой” отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном.

Стороны возобновили диалог по пограничному и водно- энергетическому вопросам, открыли авиасообщение между столицами, намерены отменить визовый режим.

Как ожидается, в первой декаде марта Таджикистан с государственным визитом посетит президент Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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