Министры обороны СНГ обсудили борьбу с терроризмом

12 октября 2018 12:44 (UTC+04:00)

Главы военных ведомств государств СНГ на заседании Совета министров обороны содружества выработали меры для борьбы с международным терроризмом и обсудили ситуацию в Средней Азии. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает в пятницу РИА Новости.

Конкретика не приводится.

"Принятые Советом решения будут способствовать развитию взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В ходе нашей работы дана оценка ситуации в Центрально-Азиатском регионе и обозначены необходимые меры для противодействия международному терроризму", — сказал Шойгу.

По его словам, "определены направления развития совместных систем военного назначения: противовоздушной обороны, радиолокационного опознавания, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки".

Подписаны "решения по обеспечению сотрудничества в области полетов военной авиации, топогеодезического, метеорологического и информационного обеспечения вооруженных сил". Что именно они подразумевают, не сообщается.

Кроме того, решено проводить международные олимпиады по учебным предметам среди кадетов и воспитанников других довузовских учебных заведений военных ведомств.

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