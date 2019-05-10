Узбекистан и Азербайджан обсудили состояние действующей правовой базы

10 мая 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Министерстве иностранных дел Узбекистана 6-7 мая 2019 года состоялись узбекско-азербайджанские межмидовские консультации по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МИД Узбекистана.

В министерстве иностранных дел Азербайджана также подтвердили Trend эту информацию.

Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель начальника Управления международного права и договоров МИД Ризван Набиев.

Представители внешнеполитических ведомств Узбекистана и Азербайджана обсудили нынешнее состояние действующей договорно-правовой базы и проектов двусторонних документов в различных сферах.

Во время встречи делегации также обменялись мнениями и опытом по участию двух стран в международной нормотворческой деятельности, в том числе по вопросам прогрессивного развития и кодификации норм международного права.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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