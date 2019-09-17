ООН предложила Узбекистану создать министерство социальной защиты

17 сентября 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Эксперты ООН предлагают создать в Узбекистане министерство социальной защиты, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Этот вопрос был поднят на совещании по вопросам социальной защиты, которое прошло 17 сентября под председательствованием заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова и постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Узбекистане Хелены Фрейзер.

Абдухакимов отметил, что одной из самых больших проблем в сфере социальной защиты населения страны является фрагментарность социальных услуг. Чтобы разрешить ее, необходим единый государственный орган, который будет регулировать и регламентировать деятельность всех организаций и негосударственных некоммерческих организаций (ННО), задействованных в сфере социальной защиты населения.

В Узбекистане в настоящее время функции социальной защиты распределены среди нескольких министерств и ведомств. Несмотря на то, что страна инвестирует около 8-9 процентов ВВП в социальную защиту и привержена Целям устойчивого развития в области социальной защиты, в последние годы разрыв в системе социальной защиты увеличивается.

"Недостаток интеграции на политическом и институциональном уровнях является основной причиной неэффективности, определяющей невозможность предоставления эффективной социальной защиты ни одной уязвимой группе. На практике это означает, что нуждающиеся люди не могут получить услуги или поддержку, на которые они имеют право, и даже не знают, куда обратиться. Создание единого органа позволило бы использовать комплексный подход в предоставлении социальной защиты уязвимым лицам, детям и семьям", – сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн.

В партнерстве с Правительством команда ООН в Узбекистане разработала совместную программу по усовершенствованию системы социальной защиты в стране. Основными компонентами программы являются проведение институциональной реформы и осуществление пилотных программ для лиц с инвалидностью.

Она подразумевает, что к 2022 году в стране будет создано единое ведомство или координационный механизм социальной защиты с соответствующей административной системой и достаточными ресурсами для предоставления эффективной социальной защиты населению.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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