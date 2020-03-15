БАКУ /Trend/ - В Узбекистане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, заболевшая – гражданка страны, вернувшаяся из Франции, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

«Пятнадцатого марта в 6.00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19», - говорится в сообщении.

Определены лица, контактировавшие с заражённым, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ним из Франции в Узбекистан.

«Будут изолированы в карантине 48 пассажиров и 9 членов экипажа рейса Uzbekistan Airways из Парижа в Ташкент, на котором прибыла инфицированная гражданка Узбекистана», - говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 157,163 тысячи человек, 5,839 тысячи из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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