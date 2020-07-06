Животноводы Каракалпакстана будут получать землю без аукциона

Подписано постановление президента, предоставляющее льготы животноводам во всех районах Республики Каракалпакстан, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Прежде льготами пользовались только животноводы в Бозатауском, Муйнакском, Тахтакупырском и Кунградском районах, напомнили в Министерстве юстиции. Постановление «О дополнительных мерах по ускоренному развитию отраслей животноводства в Республике Каракалпакстан», подписанное Шавкатом Мирзиёевым 3 июля, распространяет эти положения на всю республику.

Льготы коснутся инициаторов проектов по выпасу мелкого и крупного рогатого племенного скота промышленным способом, в том числе на пастбищах и сенокосах, производства корма для скота, а также переработки продукции животноводства во всех районах Каракалпакстана.

В порядке исключения животноводы смогут получить без проведения конкурса и аукциона: для выращивания скота промышленным способом – орошаемые земли, для выпаса скота – пастбища и сенокосы, для строительства животноводческих комплексов, переработки животноводческой продукции, производства комбикорма, при отсутствии не используемого в сельском хозяйстве земельного участка – низкоплодородные орошаемые земельные участки.

Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности одновременно с компенсацией будет давать животноводам поручительство.

Каракалпакским животноводам, воспользовавшимся компенсацией и поручительством Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, в порядке исключения разрешается пользоваться поручительством Фонда до полного погашения их задолженности по кредитам.