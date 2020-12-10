ЕБРР разработает сценарий трансформации двух коммерческих банков Узбекистана

В Центральном банке совместно с министерством финансов Узбекистана состоялась встреча с представителями Европейского банка развития и реконструкции, где стороны обсудили вопросы развития банковского сектора в Узбекистане, уделяя особое внимание процессу трансформации коммерческих банков, в частности АКБ «Асака» и «Алокабанк», передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

На встрече отмечалось, что в настоящее время проведена диагностика банков, по результатам которой ЕБРР разработает сценарий трансформации двух коммерческих банков.

Было подчеркнуто, что Европейский банк развития и реконструкции поддерживает стратегию Центрального банка, основанную на увеличении капитализации банков и направленную на достижение более уверенного роста и лучшего качества кредитования реального сектора экономики, включая также привлечение в структуру капитала банков новых иностранных инвесторов. Успех этого процесса даст возможность ЕБРР развить полномасштабное многостороннее сотрудничество в банковском секторе Узбекистана.

По итогам встречи участники выразили надежду на дальнейшее тесное взаимодействие в области трансформации и подготовки к приватизации банков с государственной долей.