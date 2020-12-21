Казахстан отправил в Узбекистан почти 4 000 автомобилей Hyundai и JAC

Костанайский завод «СарыаркаАвтоПром» в уходящем году отправил в Узбекистан 3 847 автомобилей Hyundai и JAC, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

«Устойчивым спросом пользуются автомобили, локализованные в РК, в Узбекистане быстро растет торговая сеть Hyundai», — комментирует новости Анар Макашева, вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса.

Astana Motors, которая представляет на рынке Казахстана одиннадцать автомобильных брендов, продала в Узбекистане в 2019 году 244 автомобиля Hyundai. Глава компании Нурлан Смагулов тогда признал, что объем пока невелик, но называл рынок очень перспективным.

«Правительство Узбекистана понимает, что рынок нужно открывать, нужна здоровая конкуренция, потребители хотят видеть и других производителей», — говорил бизнесмен.

В начале года Spot писал, что Казахстан поставит в Узбекистан 766 автомобилей JAC на $11,8 млн.

Казахстанская «СарыаркаАвтоПром» получила разрешение на производство китайских кроссоверов JAC в 2015 году. Их цена в соседней республике составляет от $13,5 тыс.