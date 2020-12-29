С 1 января в Узбекистане внедрят систему оценки профессиональной квалификации граждан

В Узбекистане с 1 января 2021 года внедрят систему оценки профессиональной квалификации граждан.

Об этом 29 декабря сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего послания парламенту, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«Мы сосредоточим наше внимание на вопросах занятости молодежи и поддержки предпринимательства. С этой целью в следующем году система профессионального образования будет реформирована на основе новых подходов в соответствии с требованиями рынка труда и международными стандартами», - сказал глава государства.

Подчеркнуто, что отныне наличие квалификации станет ключевым требованием к рабочим специальностям. В связи с этим правительству поручено с 1 января следующего года внедрить систему оценки профессиональной квалификации граждан по востребованным профессиям.

«Как вы знаете, на состоявшемся недавно Форуме молодежи мы решили выделить 100 миллионов долларов на молодежное предпринимательство и обеспечение занятости. Кроме того, на финансирование бизнес-проектов молодежи и обучение ее профессиям будет направлен 1 триллион сумов и 50 миллионов долларов», - заключил Мирзиёев.