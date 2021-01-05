Узбекистан в 2021 году освоит инвестиции в размере 251,08 трлн. сумов

Узбекистан в 2021 году планирует освоить инвестиции в основной капитал в размере более 251,08 трлн. сумов (около $2,5 млрд), передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Правительство Узбекистана 31 декабря 2020 года утвердило инвестиционную программу на 2021-2023 годы.

Согласно документу, в 2021-2023 годах Узбекистан намерен освоить инвестиции в основной капитал в размере более 928,7 трлн. сумов ($88,4 млрд). Из них $37,5 млрд. составят иностранные инвестиции.

Объем освоение инвестиции в 2021 году составит 251,08 трлн. сумов, в 2022 году - 309,33 трлн. сумов и в 2022 году - 367,93 трлн. сумов.

При этом объем централизованных инвестиций составит 52 трлн. сумов в 2021 году, 60,19 трлн. сумов в 2022 году и 68,33 трлн. сумов в 2023 году.

Узбекистан планирует освоить централизованные инвестиции на сумму 199,08 трлн. сумов в 2021 году, 249,14 трлн. сумов в 2022 году и 299,59 трлн. сумов в 2023 году.

Предприятия, по прогнозам, инвестирует средства в размере 57,55 трлн. сумов в 2021 году, 68,23 трлн. сумов в 2022 году и 79,92 трлн. сумов в 2023 году.

Объем кредитов коммерческих банков превысит 39,99 трлн. сумов в 2021 году, 49,11 трлн. сумов в 2022 году и 57,2 трлн. сумов в 2023 году.

Узбекистан планирует освоить прямые иностранные инвестиции в размере $7,66 млрд. в этом году и $9,3 млрд. в следующем году, а также $11,07 млрд. в 2023 году.