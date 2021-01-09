В 2020 году Узбекистан посетило 1,5 миллиона туристов

Заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 9 января рассказал о показателях сферы туризма в 2020 году и задачах на 2021 год, передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

«В результате глобального кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса, туризм стал одной из самых пострадавших отраслей. В 2020 году [страну] в общей сложности посетило 1 миллион 504 тысячи иностранных туристов. При этом оказаны туристические услуги на 261 млн долларов», — сказал вице-премьер.

Глава Госкомтуризма подчеркнул, что на 2021 год разработаны конкретные планы по привлечению 1,7 миллиона туристов из-за рубежа. Он добавил, что ожидается экспорт туристических услуг на 370 млн долларов.

Азиз Абдухакимов также озвучил статистические данные по внутреннему туризму. По его словам, в прошлом году были организованы поездки внутри страны для 1,8 миллиона человек, в текущем году ожидается резкое увеличение этого количества до 7,5 млн туристов.