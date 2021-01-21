Центробанк Узбекистана оставил основную ставку на уровне 14%

Правление Центрального банка Узбекистана 21 января приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Последний раз регулятор снижал основную ставку на 1 п.п. до уровня 14% годовых в сентябре 2020 года.

Тогда данное решение было обусловлено усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции, необходимостью сохранения умеренно-положительных реальных процентных ставок в экономике, а также достижения баланса между целью по инфляции и поддержанием экономической активности в условиях пандемии.