Япония выделила 2,6 миллиона долларов на обучение узбекистанцев в своих вузах

Узбекистан 21 января 2021 23:41 (UTC+04:00)
Япония выделила 2,6 миллиона долларов на обучение узбекистанцев в своих вузах

Япония выделила 2,6 миллиона долларов на обучение узбекистанцев в своих вузах, свидетельствуют данные Минюста, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана "О мерах по эффективному использованию гранта Правительства Японии на организацию обучения представителей Республики Узбекистан".

Согласно документу, ежегодно между странами будут подписываться обменные ноты и грантовые соглашения об организации обучения представителей Узбекистана в магистратуре и докторантуре ведущих университетов Японии.

Также, будут выделяться стипендии на обучение в ведущих университетах Японии. В частности, для использования в 2021-2022 годах будет представлен грант правительства Японии в размере 291 млн японских иен (2,6 млн долларов в эквиваленте).

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