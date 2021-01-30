«Британский штамм» коронавируса добрался до Узбекистана

В Узбекистане впервые зафиксирован «британский штамм» короновируса нового типа COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.

Стало известно, что им заразился житель Ташкента, который путешествовал с семьей в ОАЭ. 23 января текущего года он вернулся в Узбекистан.

В международном аэропорту после теста у гражданина был зафиксирован положительный результат. Больного срочно доставили в инфекционную больницу. Выяснилось, что болезнь у больного протекала бессимптомно.

«Для изучения генома вируса SARS-CoV-2 в центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития были направлены 33 мазка, взятых методом ПЦР из инфекционной больницы, с целью выявления «британского» штамма. На втором этапе тестирования было подтверждено, что части генома одного из образцов, в которых была обнаружена мутация, содержат дополнительную мутацию, характерную для «британского» штамма. Этот образец был взят у 10-летней девочки», - рассказал Б. Юсупалиев.

В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, жалоб нет, она получает лечебные процедуры по соответствующим медицинским стандартам. Члены ее семьи находятся на домашнем карантине.

Министерство здравоохранения Республики призвало население проявлять бдительность, правильно и регулярно носить медицинские маски в общественных и рабочих местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки мылом.

Узбекистанцев также попросили временно воздержаться от поездок за границу, если в этом нет необходимости.