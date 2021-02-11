Президент поручил начать вакцинацию населения от коронавируса

Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 10 февраля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам эффективной организации осуществления Государственной программы «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», передает Trend со ссылкой на uznews.uz.

В ходе обсуждения вопросов здравоохранения указано на необходимость начала вакцинации от коронавируса. Министерству здравоохранения поручено определить категории населения, которые будут привиты в первую очередь, составить электронный перечень вакцинируемых, создать более 3 тысяч пунктов вакцинации в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, дополнительно 800 мобильных бригад.