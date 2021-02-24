АО «Национальные электрические сети Узбекистана» получило сертификат качества ISO 9001

Сегодня в АО «Национальные электрические сети Узбекистана» состоялась церемония вручения сертификата качества стандартизации ISO 9001, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В данной церемонии участвовал представитель по сертификации «Cert International» г-н Риад Ибрагимов, председатель правления АО «НЭС Узбекистана» Исакулов Д.А., также заместители председателя правления Акционерного общества и 15 участников семинара, организованного международной обучающей компанией «Cert Academy» — специалисты Компании.

Представитель Международной организации по сертификации Риад Ибрагимов вручил Председателю Правления АО «НЭС Узбекистана» международный сертификат и пожелал успехов в дальнейшей работе Национальных электрических сетей Узбекистана, играющих стратегически важную роль в энергетическом секторе, особенно в электроэнергетике.

Так, согласно международному стандарту ISO 9001, к показателям качества деятельности АО «Национальные электрические сети Узбекистана» относятся: управление эксплуатацией и развитием магистральных электрических сетей Республики Узбекистан, транспортировка электроэнергии по магистральным электрическим сетям и межгосударственный транзит.

Напомним, менеджмент качества ISO 9001 является признаком того, что по своему уровню деятельности, компания является надежным партнером на международной арене.

Считаем и надеемся, что данный сертификат международных стандартов ISO послужит для дальнейшего положительного результата основной деятельности Акционерного общества, а также благотворно повлияет на развитие электроэнергетической отрасли Узбекистана.