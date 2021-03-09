Узбекистан увеличил количество рейсов в Казахстан
Uzbekistan Airways сообщила об увеличении регулярных рейсов в Алматы. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом пресс-служба компании.
Исходя из полученных данных, с 7 марта текущего года авиарейсы в город Казахстана будут совершаться по четвергам и воскресеньям:
По четвергам:
Рейс Ташкент-Алматы — время вылета 15:00, время прибытия 17:30;
Рейс Алматы-Ташкент — время вылета 18:30, время прибытия 19:10.
По воскресеньям:
Рейс Ташкент-Алматы — время вылета 8:25, время прибытия 10:55;
Рейс Алматы-Ташкент — время вылета 11:35, время прибытия 12:35.
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