Узбекистан увеличил количество рейсов в Казахстан

Uzbekistan Airways сообщила об увеличении регулярных рейсов в Алматы. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом пресс-служба компании.

Исходя из полученных данных, с 7 марта текущего года авиарейсы в город Казахстана будут совершаться по четвергам и воскресеньям:

По четвергам:

Рейс Ташкент-Алматы — время вылета 15:00, время прибытия 17:30;

Рейс Алматы-Ташкент — время вылета 18:30, время прибытия 19:10.

По воскресеньям:

Рейс Ташкент-Алматы — время вылета 8:25, время прибытия 10:55;

Рейс Алматы-Ташкент — время вылета 11:35, время прибытия 12:35.