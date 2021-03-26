Свыше $3 млрд выделено на благоустройство и ипотечную программу в Узбекистане

В Узбекистане на финансирование программ «Обод махалла» и «Обод кишлок», а также ипотечную программу в текущем году будет направлено свыше 3 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на Газета.uz.

«Мы выделяем [деньги], не увеличивая внешний долг. Из них 21 трлн сумов направим на улучшение жилищных условий в сельской местности и махаллях, остальные 11 трлн сумов — на реализацию ипотечной программы. Такие средства до этого никогда не выделялись», — заявил глава государства Шавкат Мирзиёев.

По словам президента, в Узбекистане 796 сельских и 188 городских махаллей оказались в тяжелом положении. 431 двухэтажный дом в 137 махаллях в аварийном, энергоснабжение в свыше 4000 махаллях — в неудовлетворительном состоянии.

«Все руководители должны осознать, что развитие предпринимательства и создание добавленной стоимости возможно, если до кишлаков дойдёт инфраструктура», — подчеркнул он.

Наряду с благоустройством и созданием инфраструктуры намечено вывести из «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей нуждающихся за счёт создания новых производств, рабочих мест, охвата населения социальными услугами.

Программы по улучшению условий жизни в городских населённых пунктах и сельского населения «Обод махалла» и «Обод кишлок» стартовали в апреле 2018 года. В рамках этих программ по всей стране развернулись масштабные строительные и благоустроительные работы.

Ранее глава государства Шавкат Мирзиёев подписал указ об обеспечении населения жильем за счёт ипотеки. В нём предусмотрено выделение ипотеки с 6-месячным льготным периодом, снижение первоначального взноса до 15%, определение цены жилья исходя из стоимости одного квадратного метра и другое.