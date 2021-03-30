Аэропорты Узбекистана будут реконструированы

Принято постановление президента Узбекистана «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики» (№ ПП–5042, 29.03.2021 г.), сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В соответствии с постановлением, аэропорты республики будут реконструироваться, модернизироваться, эксплуатироваться и управляться на основе государственно-частного партнерства

При этом, для осуществления соответствующих работ сроком на три года предоставляются следующие льготы:

- частные партнеры освобождаются от уплаты таможенной пошлины за ввозимые специальные транспортные средства, дорожно-строительную технику, машины, механизмы, оборудование, сырье, материалы, запасные части, комплектующие, узлы, технологическую и проектную документацию, программное обеспечение;

- утилизационного сбора за ввозимые транспортные средства и специальную технику;

- частные партнеры и аэропорты уплачивают налог на прибыль, в том числе налог на прибыль, удерживаемый при выплате дивидендов, в размере 50 процентов от установленной ставки;

- установленная ставка налога на имущество для аэропортов снижается на 50 процентов.