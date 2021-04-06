Газпромбанк и ВЭБ.РФ при участии ЭКСАР рассмотрят возможность финансирование модернизации газотранспортной системы Узбекистана

Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) подписали многостороннее соглашение с Министерством финансов Республики Узбекистан, Министерством энергетики Республики Узбекистан, АО «Узтрансгаз» о намерениях рассмотреть возможность организации синдицированного кредита объемом до 618 млн долларов для финансирования модернизации газотранспортной системы Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Газпромбанк.



Стороны рассмотрят возможность сделки на принципах ГЧП или проектного финансирования. Не менее 50% от суммы синдицированного кредита будет использовано для оплаты экспортных поставок российской продукции и услуг в соответствии с требованиями ВЭБ.РФ и ЭКСАР.



«Газпромбанк с 2017 года финансирует проекты в Республике Узбекистан, и данное соглашение является продолжением партнерских отношений с узбекскими компаниями. Документ направлен на поддержку внешнеторговых операций и развитие рынка международных финансовых услуг и стал результатом эффективного сотрудничества с ЭСКАР по стимулированию поставок отечественной продукции на зарубежные рынки и усилению конкурентных позиций российских экспортеров», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

