Поставлена очередная партия узбекских сухофруктов в Малайзию

При содействии посольства Узбекистана в городе Куала-Лумпуре осуществлена поставка очередной партии сухофруктов (миндаль, грецкий орех, изюм и косточки абрикоса), инжирного джема и мёда из Узбекистана в Малайзию, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Поставщиком товара является узбекское предприятие-экспортер ООО «Golden Prime Food», а импортером – малазийская торговая компания «Deli Fruits Trading».

В связи с отсутствием из-за пандемии коронавируса прямого авиасообщения между Узбекистаном и Малайзией данный груз был доставлен в город Куала-Лумпур по новому транспортному коридору – через Турцию.

По словам менеджера компании «Deli Fruits Trading» Назатул Шимы, продажа полученной партии узбекской продукции будет осуществлена в торговых сетях города Куала-Лумпура и малазийского штата Джохор. По её словам, отгрузка следующей партии узбекской плодоовощной продукции запланирована на май. Она также отметила, что качество импортируемой из Узбекистана продукции удовлетворяет растущий интерес покупателей в Малайзии.

Посольство нашей страны продолжает активную работу по продвижению продукции отечественных предприятий на малазийском рынке.