В Украине капитально отремонтируют 3 двигателя компрессорных станций «Зеварда» и «Помук»

В настоящее время в управлениях и на заводах, находящихся в ведении АО «Узбекнефтегаз», эксплуатируются 27 компрессорные станции. При добыче углеводородов с помощью этих станций реализуется более 90% плана добычи газа. В свою очередь, для бесперебойной работы этих станций необходимо своевременно производить замену установок, компрессоров и двигателей, проводить регламентные и капитальные ремонтные работы, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

С учётом этого, в целях восстановления производственных мощностей нефтегазодобывающих управлений АО «Узбекнефтегаз», заключён прямой договор с украинским АО «Мотор Сич» на ремонт газотурбинных двигателей АИ–336-2-8 и Д-336 марок, подлежащих капитальному ремонту в управлении и на заводах. Согласно контрактам, в 2020 году в Украинское государство в целях капитального ремонта было поставлено 5 газогенераторных двигателей АИ–336-2-8.

В текущем году планируется направить 9 газотурбинных двигателей АИ–336-2-8 в украинское АО «Мотор Сич», 5 из которых капитально отремонтированы, доставлены и введены в эксплуатацию.

Совместно с представителями АО «Мотор Сич» в Мубарекском нефтегазодобывающем управлении на компрессорных станциях «Зеварда» и «Помук» 4 газотурбинных двигателя марки АИ–336-2-8 прошли визуальный и бароскопический осмотр, которые планируется отправить на капитальный ремонт. Результаты осмотра были оформлены с участием специалистов, а двигатели подготовлены к отправке на капитальный ремонт.

Кроме того, представители АО «Мотор Сич» представили свои предложения по работе и ремонту газотурбинных двигателей данной марки.

Для справки: компрессорная станция «Зеварда» расположена на территории Миришкорского района Кашкадарьинской области, имеет 6 газоперекачивающих агрегата с мощностью 3,3 млрд кубометров природного газа в год. В 2007 году станция установлена на газоперекачивающие агрегаты произведённые на заводах АО «Сумское НПО» и АО «Мотор Сич» и введена в эксплуатацию.

Компрессорная станция «Помук» расположена на территории Миришкорского района Кашкадарьинской области, имеет 4 газоперекачивающих агрегата с мощностью 2,1 млрд кубометров природного газа в год. В 2005 году станция установлена на газоперекачивающие агрегаты произведённые на заводах АО «Сумское НПО» и АО «Мотор Сич» и введена в эксплуатацию.