Uzbekistan Airways выставляет на продажу 17 самолетов

В соответствии с постановлением президента Узбекистана, Uzbekistan Airways поручено продать воздушные суда предприятиям, непосредственно осуществляющим деятельность в данной сфере, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.



В списке самолетов, готовых к реализации, — по пять самолетов Boeing и Ил-76 ТД и семь самолетов Ил-114-100. В продаже также тренажер для самолетов Ил-114-100.

Кроме того, в целях унификации парка воздушных судов Uzbekistan Airways, в мае текущего года планируется прием нового 6-го самолета Boeing 787. В декабре 2021 года авиакомпания планирует взять в аренду два самолета A-321 neo LR и три самолета A-321 neo в течение 2022 года.



Наряду с этим, для модернизации авиапарка Uzbekistan Helicopters в июне текущего года планируется приобретение двух вертолетов Airbus H125, а также двух вертолетов Airbus H130 в ноябре 2021 года.



В целях увеличения количества грузовых самолетов до 4 единиц, в мае текущего года планируется переоборудовать 2 пассажирских самолета Boeing 767 в грузовую конфигурацию.