Uzbekistan Airways открыла новые рейсы в Казахстан
Uzbekistan Airways открыла новые рейсы в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на spot.uz.
Начиная с 29 мая, по средам и субботам, авиакомпания начинает летать из Ургенча в Актау.
Цены:
Ургенч — Актау: от 1 099 000 сумов.
Ургенч — Актау — Ургенч: от 1 880 000 сумов.
С 8 июня компания открывает маршрут Самарканд — Алматы — Самарканд.
Цены:
Самарканд — Алматы: от 1 088 000 сумов.
Самарканд — Алматы — Самарканд: от 1 892 000 сумов.
Регулярные рейсы выполняются два раза в неделю, по вторникам и субботам!
Ранее Spot писал, что Казахстан ввел новые правила в аэропортах для всех пассажиров. Uzbekistan Airways рекомендовала заранее установить мобильное приложение ASHYQ.
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