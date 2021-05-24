Uzbekistan Airways открыла новые рейсы в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Начиная с 29 мая, по средам и субботам, авиакомпания начинает летать из Ургенча в Актау.

Цены:

Ургенч — Актау: от 1 099 000 сумов.

Ургенч — Актау — Ургенч: от 1 880 000 сумов.

С 8 июня компания открывает маршрут Самарканд — Алматы — Самарканд.

Цены:

Самарканд — Алматы: от 1 088 000 сумов.

Самарканд — Алматы — Самарканд: от 1 892 000 сумов.

Регулярные рейсы выполняются два раза в неделю, по вторникам и субботам!

Ранее Spot писал, что Казахстан ввел новые правила в аэропортах для всех пассажиров. Uzbekistan Airways рекомендовала заранее установить мобильное приложение ASHYQ.