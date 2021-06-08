S&P Global Ratings: Прогнозы по рейтингам трех узбекистанских финансовых институтов пересмотрены на «Стабильные»

Сегодня S&P Global Ratings сообщило о пересмотре прогнозов по рейтингам АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», АКИБ «Ипотека-банк» и АО «КДБ Банк Узбекистан» с «Негативных» на «Стабильные», передает Trend со ссылкой на UzDaily.

Прогнозы по рейтингам АКБ «Узпромстройбанк» и Акционерно-коммерческого Народного банка Республики Узбекистан остаются «Негативными».

«В то же время мы подтвердили рейтинги всех пяти банков на уровне «ВВ-/В», - отмечает рейтинговое агентство.

Пересмотр прогнозов на «Стабильные» отражает аналогичное рейтинговое действие в отношении Республики Узбекистан.

«В то же время мы отмечаем сохраняющиеся риски для Узпромстройбанка и Народного банка, связанные с давлением на их капитализацию и потенциально более высокими потерями по кредитам. Как следствие, мы сохраняем «Негативные» прогнозы по рейтингам этих банков», - подчеркивает агентство.

В отличие от ситуации в большинстве развивающихся стран, которые переживали экономический спад, экономика Узбекистана выросла на 1,6% в 2020 г., и мы прогнозируем, что в этом году темпы ее роста повысятся до уровня чуть менее 5%.

Продолжающийся рост экономики Узбекистана в 2020 г. поддерживался значительными стимулирующими мерами правительства, направленными на борьбу с последствиями пандемии. Мы также отмечаем, что в период действия ограничений, связанных с COVID-19, крупные сектора экономики продолжали работать, в частности агропромышленный сектор и значимые сегменты промышленного сектора, включая производство продуктов питания, обрабатывающую промышленность, нефтепереработку, металлургию и добычу полезных ископаемых, на которые приходится значительная часть корпоративных кредитных портфелей банков.

S&P Global Ratings ожидает, что рост ВВП Узбекистана составит до 4,8% в 2021 г. за счет восстановления в секторе услуг и возобновления экономической активности в странах — ключевых торговых партнерах Узбекистана. Мы ожидаем, что в период нашего прогнозирования (2021-2024 гг.) темпы роста реального ВВП будут составлять в среднем около 5% в год за счет роста в секторе услуг, обрабатывающей промышленности, добывающей отрасли и, как следствие, банковского сектора.

В целом S&P Global Ratings считает, что последствия пандемии COVID-19 для банковской системы Узбекистана остаются управляемыми.

«Мы ожидаем, что темпы роста кредитования банковской системы Узбекистана в номинальном выражении останутся высокими и повысятся с 27% в 2020 г. до 30% в 2021-2022 гг., отражая улучшение экономических перспектив в целом», - отмечает агентство.

Агентство полагает, что расходы на формирование резервов на потери по кредитам останутся повышенными, на уровне около 2%, что лучше 2,6%, отмечавшихся в 2020 г., но все же хуже среднего уровня 2016-2019 гг. (1,6%). Мы ожидаем, что объем проблемных кредитов постепенно увеличится до 3-4,5% в 2021 г. и останется на этом уровне в 2022-2023 гг.

НБУ

Прогноз

Прогноз «Стабильный» по рейтингам НБУ отражает наше мнение о том, что адекватные запасы капитала и прочные связи с правительством страны позволят банку поддерживать характеристики кредитоспособности и противостоять последствиям пандемии COVID-19.

Негативный сценарий

Мы можем понизить рейтинги НБУ в ближайшие 12 месяцев в случае понижения суверенных кредитных рейтингов.

Позитивный сценарий

В ближайшие 12 месяцев позитивное рейтинговое действие в отношении НБУ будет зависеть от аналогичного действия в отношении суверенных рейтингов.

АКИБ «Ипотека-банк»

Мы подтвердили рейтинги АО «Ипотека Банк» на уровне «BB-/В», но вместе с тем пересмотрели нашу оценку вероятности предоставления банку государственной поддержки с «умеренно высокой» на «умеренную». Это изменение оказывает нейтральное влияние на рейтинг, но отражает предстоящую в 2021-2022 гг. приватизацию. В то же время мы полагаем, что в случае необходимости государство окажет банку поддержку с тем, чтобы обеспечить плавный процесс приватизации, и эта поддержка прекратится только после того, как банк полностью станет частным.

Прогноз

Прогноз «Стабильный» по рейтингам АКИБ «Ипотека-банк» отражает наше мнение о том, что банк будет поддерживать адекватные показатели капитализации и сохранит связи с государством в ближайшие 12-24 месяца, до момента приватизации.

Негативный сценарий

Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении банка в ближайшие 12 месяцев в случае понижения суверенных кредитных рейтингов, а также если придем к выводу о том, что после приватизации склонность банка к принятию рисков существенно возросла в отсутствие поддержки со стороны нового собственника.

Позитивный сценарий

Позитивное рейтинговое действие в отношении АКИБ «Ипотека-банк» маловероятно в ближайшие 12 месяцев. Оно будет зависеть от позитивного рейтингового действия в отношении Республики Узбекистан и одновременного улучшения собственных показателей кредитоспособности банка.

АО «КДБ Банк Узбекистан»

Прогноз

Прогноз «Стабильный» по рейтингам АО «КДБ Банк Узбекистан» отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Республики Узбекистан и наше мнение о том, что в ближайшие 12-18 месяцев банк будет придерживаться текущей бизнес-модели и сохранит невысокую склонность к принятию рисков, а также продолжит поддерживать высокие показатели прибыльности и капитализации.

Негативный сценарий

Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении банка в случае аналогичного действия в отношении суверенных рейтингов.

Позитивный сценарий

Позитивное рейтинговое действие в отношении банка будет зависеть от позитивного рейтингового действия в отношении Республики Узбекистан при условии, что готовность материнского банка Korea Development Bank оказывать АО «КДБ Банк Узбекистан» экстраординарную поддержку в случае необходимости не снизится.

АКБ «Узпромстройбанк»

Прогноз

Прогноз «Негативный» по рейтингам Узпромстройбанка отражает риск того, что в ближайшие 12 месяцев его кредитоспособность может снизиться ввиду сохраняющегося давления на качество активов и высоких потерь по кредитам, что приведет к снижению коэффициентов достаточности капитала банка.

Негативный сценарий

Мы можем понизить рейтинги Узпромстройбанка в ближайшие 12 месяцев в случае ухудшения капитализации банка, при котором рассчитываемый нами коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital — RAC), снизится до менее 7,0% ввиду увеличения потерь по кредитам и (или) агрессивного роста кредитования. Дальнейшее ухудшение качества активов, при котором уровень проблемных кредитов будет значительно превышать показатели сопоставимых банков, также может обусловить негативное рейтинговое действие.

Позитивный сценарий

Мы можем пересмотреть прогноз на «Стабильный» в ближайшие 12 месяцев, если банк сможет стабилизировать показатели качества активов, в частности, если его доля проблемных кредитов и стоимость риска снизятся, приблизившись к среднему уровню по банковской системе Узбекистана. Пересмотр прогноза на «Стабильный» возможен лишь при условии, что банк будет придерживаться устойчивой практики управления капиталом, при которой рассчитываемый нами коэффициент RAC (фактический и прогнозируемый) останется на уровне выше 7%, а регулятивные коэффициенты достаточности капитала будут существенно превышать минимальный уровень.

Акционерный коммерческий Народный банк Республики Узбекистан (Народный банк)

Прогноз

Прогноз «Негативный» по рейтингам Народного банка отражает наше мнение о том, давление на запасы капитала банка может усилиться, и рассчитываемый нами коэффициент RAC снизится до уровня менее 10%. Это может произойти вследствие более агрессивных темпов роста кредитования, чем мы ожидаем в настоящее время, или более существенного ухудшения качества активов банка вследствие отмечавшегося в последнее время агрессивного роста кредитования и значительного объема недавно выданных кредитов в кредитном портфеле.

Негативный сценарий

Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении Народного банка в ближайшие 12 месяцев в случае ухудшения его капитализации, при котором коэффициент RAC снизится до уровня менее 10%. Негативное рейтинговое действие также может быть вызвано нестабильностью улучшившихся в последнее время показателей прибыльности банка и его сохраняющейся значительной зависимостью от финансовой поддержки со стороны государства. Это может быть обусловлено более крупными потерями по кредитам, чем мы предполагаем в настоящее время, а также неспособностью руководства банка добиться повышения эффективности операционной деятельности и улучшения практики управления рисками. Существенное ухудшение качества активов Народного банка и более высокий объем проблемных активов, чем у сопоставимых банков, предоставляющих аналогичные кредитные продукты, также могут привести к негативному рейтинговому действию.

Позитивный сценарий

Мы можем пересмотреть прогноз на «Стабильный» в ближайшие 12 месяцев при условии, что банк будет поддерживать значительные запасы капитала и демонстрировать стабильное улучшение показателей прибыльности основной деятельности в отсутствие признаков более значительного ухудшения качества активов, чем мы сейчас ожидаем.