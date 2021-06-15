В Домодедово встретили первый рейс АО «Uzbekistan Airways» после перевода полетов в воздушную гавань

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый Заместитель Председателя Правления АО «Uzbekistan Airways» Умид Хусанов и Директор Московского аэропорта Домодедово Андрей Павлов, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В честь значимого события для пассажиров и гостей аэровокзала приготовили насыщенную праздничную программу: национальные танцы от коллектива «Бахор» и узбекские песни в исполнении ансамбля «Уч-Кудук». Пассажирам вручили сладкие сюрпризы.

В ближайшее время АО «Uzbekistan Airways» планирует расширить коммерческие соглашения с авиакомпаниями, базирующиеся в аэропорте Домодедова для расширения географии полётов и увеличения туристического потока между странами.