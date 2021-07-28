Наибольшая доля выловленной рыбы в Узбекистане приходится Хорезмский регион

Наибольшая доля выловленной рыбы в Узбекистане за первое полугодие 2021 года пришлась на Хорезмский регион - 16,7 процента, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По данным Госкомитета, в первом полугодии в Узбекистане выловлено более 47 100 тонн рыбы.

Согласно информации, основная часть выловленной рыбы приходилась на организации, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью - 17 954 тонны, или 48,3 процента от общего улова, далее следуют фермерские хозяйства - 16 475 тонн (44,3 процента от общего улова).

Отмечается, что наименьший объем вылова рыбы за отчетный период наблюдался в дехканских (личных подсобных) хозяйствах - 2762 тонны, или 7,4 процента от общего улова, в то время как рост наблюдался в фермерских хозяйствах - на 15,5 процента, дехканских (личных подсобных) хозяйствах, фермерские хозяйства - на 0,5 процента и организации, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью - на 6,7 процента.

Согласно Госкомитету, на Хорезмскую область приходится 16,7 процента от общего улова. Также было зафиксировано, что удельный вес навоийских рыбоводов составил 11,2 процента, Ташкентской области и Каракалпакстана - по 9,8 процента.

Кроме того, общий объем продукции (услуг) рыболовства с января по июнь 2021 года составил 582,4 миллиарда сумов (54,7 миллиона долларов), увеличившись на 10,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.