Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 17 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 167 268, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 624 случая коронавируса.

В Ташкенте выявлено 216 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 123 человека.

В других регионах: 65 человек в Каракалпакстане, 15 человек в Андижанской области, 9 человек в Бухарской области, 14 человек в Джизакской области, 5 человек в Кашкадарьинской области, 6 человек в Навоийской области, 17 человек в Наманганской области, 51 человек в Самаркандской области. , 18 человек в Сырдарьинской области, 10 человек в Сурхандарьинской области, 56 человек в Ферганской области и 19 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 160 421 (+977) за последние сутки, а показатель выздоровления составил 96 процентов.

Кроме того, 4 пациента с коронавирусом умерли, в результате чего число умерших от этого заболевания составило 1179 человек.