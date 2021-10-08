В Узбекистане за сутки выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/- В Узбекистане выявлено 419 новых случаев COVID-19, 399 пациентов выздоровели, 3 пациента скончались, передает Trend со ссылкой на Минздрав.

Общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане с начала пандемии достигло 177 383 человек, из них 172 656 выздоровели, 1 263 человека скончались.

В частности, в Ташкенте за сутки выявлено 166 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 99 человек.

В других регионах: 12 человек в Каракалпакстане, 13 человек в Андижанской области, 12 человек в Бухарской области, 8 человек в Джизакской области, 4 человека в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 12 человек в Наманганской области, 34 человека в Самаркандской области, 12 человек в Сырдарьинской области, 2 человека в Сурхандарьинской области, 31 человек в Ферганской области и 10 человек в Хорезмской области.

(Автор: Фахри Вакилов, Редактор: Эльдар Пашаев)

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