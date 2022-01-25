В регионах Узбекистана восстанавливают электроснабжение

БАКУ /Trend/ - В регионах Узбекистана начали восстанавливать электроснабжение, передает Trend со ссылкой на пресс-службу узбекского минэнерго.

По данным ведомства, подача электроэнергии в энергосистему страны возобновлена через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС - в одноименной области, Тахиаташскую ТЭС - в Каракалпакстане и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.

Процесс восстановления электроснабжения в регионах продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)