В Узбекистане возобновили работу нефте- и газоперерабатывающие заводы

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане на нефтегазодобывающих предприятиях и заводах АО "Узбекнефтегаз" ведутся работы по поэтапному вводу в эксплуатацию существующих технологических установок и компрессорных станций, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО.

По ее данным, Мубарекское нефтегазодобывающее управление, Шуртанское нефтегазодобывающее управление, Мубарекский газоперерабатывающий завод и ООО «Шуртанский газохимический комплекс», расположенные в Кашкадарьинской области, Газлийское нефтегазодобывающее управление и ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» возобновили работу.

Также возобновляется добыча природного газа на месторождениях Узбекистана.

Ранее сообщалось, что АО "Узбекнефтегаз" приостановило работу ряда подведомственных предприятий из-за перебоев в электроснабжении.

Отметим, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане 25 января привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)