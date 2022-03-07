Переводы в Узбекистан сократятся на 21% — эксперты ВБ

Эксперты Всемирного банка прогнозируют уменьшение денежных переводов в страны Центральной Азии из-за экономической ситуации в России, передает Trend со ссылкой на «Газета.uz»

Основываясь на первоначальной оценке последствий спада экономической активности в России и ослабления рубля по отношению к доллару, эксперты ожидают снижение денежных переводов в регионе в 2022 году в среднем на 25%.

В Узбекистане, где доля переводов из России в январе-сентябре 2021 года составила 55%, денежные переводы в 2022 году могут сократиться на 21% вместо ранее прогнозируемых темпов роста в 3%.

В Кыргызстане ожидается сокращение переводов на 33%, Казахстане — 17%, Таджикистане — 22%, Армении — 19%, Беларуси — 8%, Грузии — 5%.

По данным экспертов ВБ, ослабление экономической активности в России снизит занятость и доходы трудовых мигрантов, а также их возможности отправлять переводы. Вторым каналом воздействия будет ослабление рубля по отношению к доллару, что снизит номинальную долларовую стоимость переводов, отправляемых в рублях. По состоянию на 3 марта рубль обесценился почти на 25%.

«Вполне вероятно, что ослабление рубля продолжится в 2022 году, несмотря на недавний резкий рост цен на нефть… С конца 2020 года рубль и цены на нефть, судя по всему, перестали быть привязанными друг к другу», — отмечается в статье.

Санкции в отношении российской банковской системы в виде исключения из сети SWIFT, вероятно, напрямую повлияют на денежные переводы по формальным каналам, что может привести к частичному переходу на непрямые и неформальные каналы, считают эксперты.

«Эти краткосрочные прогнозы имеют высокую степень неопределенности, зависящую от масштабов военного конфликта в Украине и эффективности санкций в отношении исходящих платежей из России», — отметили представители ВБ.

В 2021 году объём международных денежных переводов в Узбекистан составил составил 8,1 млрд долларов, что на 34% больше показателей 2020 и 2019 годов (6 млрд).