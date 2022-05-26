ЕБРР продолжит оказывать финансовую и консультативную помощь реформам в транспортной сфере Узбекистана

БАКУ /Trend/ - 25 мая, заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Абдусамат Муминов встретился с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Жужанной Харгитай.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Узбекистана.



На встрече Ж.Харгитай высоко оценила принимаемые меры по развитию транспортной и логистической системы страны, ускорению процессов трансформации в организациях отрасли, расширению реализации проектов транспортной инфраструктуры на основе ГЧП.



В свою очередь, заместитель министра транспорта А.Муминов особо отметил, что при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития наша страна успешно реализует инвестиционные проекты по развитию транспортной системы.



Ж.Харгитай подтвердила намерение ЕБРР продолжать оказывать финансовую и консультативную помощь реформам в транспортной сфере нашей страны. По итогам переговоров стороны определили задачи, которые будут реализованы в дальнейшем в рамках обсуждаемых направлений сотрудничества.