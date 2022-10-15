Эмиратская «Масдар» строит новую солнечную электростанцию в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В управлении Шерабадского района Сурхандарьинской области Узбекистана состоялась встреча руководства территориального подразделения Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) с представителями компании «Масдар» (ОАЭ), посвящённая изучению текущего состояния реализации проекта по строительству солнечной фотоэлектростанции, передает Trend со ссылкой на МИВТ.

В ходе беседы были детально рассмотрены этапы реализации проекта, ход подготовки к работам в рамках очередной фазы строительства, а также организационные вопросы, связанные с прокладкой высоковольтных линий по территории Шерабадского и прилегающих к нему районов.

После комплексного анализа технических параметров проекта были выработаны необходимые меры по обеспечению своевременной реализации проекта.

Инвестиционный проект по строительству солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 457 МВт реализуется эмиратской компанией «Масдар» в Шерабадском районе Сурхандарьинской области в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-85 от 14 января 2022 года.