Узбекистан увеличит емкость крупнейшего подземного газового хранилища

БАКУ /Trend/ - Узбекистан значительно увеличит емкость крупнейшего в стране подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли", расположенного в Бухарской области, передает Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Сообщается, что к следующему году емкость хранилища будет увеличена с нынешних 3 миллиардов до 4,5 миллиарда кубометров, а в течение 2-3 лет будет доведена до 8 миллиарда кубометров.

В Узбекистане два подземных сооружения для хранения газа. Одно из них находится на территории Газли в Бухарской области, а второе - в Ходжаабадском районе в Андижане.

Хранилища летом заполняются газом, и на сегодня примерно 20 процентов ежедневно потребляемого в стране в зимние месяцы газа берётся из этих запасов.

Отметим, что в последнее время Узбекистан наращивает производство бензина и СПГ на фоне растущего спроса на энергоносители.