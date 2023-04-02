В Узбекистане цены на продукты питания продолжают расти

В марте 2023 года лидирующее место по росту цен и тарифов заняли продовольственные товары.

Об этом сообщили в Агентстве по статистике, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

По их данным, в марте текущего года товары и услуги потребительского сектора выросли в среднем на один процент.

Годовой темп роста цен в потребительском секторе достиг 11,7 процента.

При этом в марте 2023 года лидирующее место в росте цен и тарифов заняли продовольственные товары, цены на которые за месяц выросли в среднем на 1,6 процента.

За тот же период цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%, оказание платных услуг населению – на 0,4%.