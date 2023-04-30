В узбекском городе Ургенч проходит голосование по поправкам в конституцию (ФОТО)

УРГЕНЧ /Trend/ - В Узбекистане на участке No. 49 города Ургенч Хорезмской области проходит голосование по поправкам в конституцию.

Как передает корреспондент Trend с места события, с самого утра люди собрались здесь, чтобы отдать свои голоса.

Всего на данном участке могут проголосовать более 1 200 человек. Голосовать жители Ургенча идут тоже семьями. Проголосовавшие тут же делают фото на память.

Нарушений в процессе голосования на участке выявлено не было.

Напомним, что досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля. Более 611 тысяч граждан Узбекистана досрочно проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию.

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.