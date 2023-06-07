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Президент Узбекистана посетит с визитом Италию

Узбекистан Материалы 7 июня 2023 08:17 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана посетит с визитом Италию

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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собирается совершить официальный визит в Италию с 7 по 9 июня.

Как передает в среду Trend, об этом сообщает пресс-служба главы Узбекситана.

В рамках визита Мирзиёев намерен встретиться с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и руководителями ведущих компаний страны.

Также планируется встреча с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для обсуждения сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности.

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