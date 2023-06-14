В Узбекистане начался новый этап развития после обновления конституции - замминистра

БАКУ /Trend/ - С момента вступления в силу обновленной конституции в Узбекистане начался новый и поворотный этап развития.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов в ходе "круглого стола", посвященного азербайджано-узбекским отношениям и досрочным выборам президента республики Узбекистан.

По его словам, на проведенном ранее всенародном референдуме, абсолютное большинство населения страны выразило полную поддержку и доверие курсу начатых ещё в 2016 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева государственных, политических, экономических и правовых реформ.

Он отметил, что анализ данных преобразований и реформ проведенных за последние годы свидетельствуют об их решительности, масштабности и, самое главное, необратимости.

Усманов добавил, что на данный момент в Узбекистане налажен прямой диалог между государством и обществом, проведены либеральные реформы направленные на обеспечение открытости национальный экономики.